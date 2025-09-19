Gewinner der Sommerverlosung Vielen Dank für die Einsendung der vielen wunderschönen Sommerfotos. Die Gewinner der Verlosung wurden gezogen. Die Gutscheine vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg gehen an: 60 Franken: Sibylle Rothweiler, Rheinfelden; 40 Franken: Judith ...

Gewinner der Sommerverlosung

Vielen Dank für die Einsendung der vielen wunderschönen Sommerfotos. Die Gewinner der Verlosung wurden gezogen. Die Gutscheine vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg gehen an: 60 Franken: Sibylle Rothweiler, Rheinfelden; 40 Franken: Judith Kobler, Frick; 20 Franken: Samantha Freivogel, Kaiseraugst . Die NFZ gratuliert den Gewinnern. Wir freuen uns schon jetzt auf den Sommer 2026. (nfz)