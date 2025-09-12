Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

ZUM GEDENKEN

  12.09.2025 Fricktal

 Dölf Senn, ehemaliger Vizeammann, Bözen

Dölf Senn und seine Frau Ruth haben mit mir nahezu zeitgleich ihr neues Heim in Bözen bezogen. Dölf war nicht der Anschluss-Suchende. Trotzdem kreuzten sich unsere Wege. Im Herbst 1977 ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote