«Wir sagen Danke»

  16.09.2025 Rheinfelden
Mit viel Können und Witz begeisterte Magier Daniel Kalman das Publikum. Foto: zVg
Dankesanlass der Pro Senectute Aargau

Der Schützenkeller des Hotel Schützen in Rheinfelden öffnete kürzlich seine Türen zum alljährlichen Dankesanlass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pro Senectute Bezirk Rheinfelden. «Ihr Mitarbeitenden ...

