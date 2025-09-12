PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

1. Der abgebildete Dino steht in einem Kreisel in Frick (c). 2. Die Bezeichnung ...

Kreiselkunst Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Kreiselkunst

1. Der abgebildete Dino steht in einem Kreisel in Frick (c).

2. Die Bezeichnung Plateosaurus kommt ihm am nächsten (a).

Wir gratulieren Ursula Stäuble aus Frick für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)