Musik zum Feierabend05.09.2025 Rheinfelden
In der Reihe «Musik zum Feierabend» spielt Benjamin Alard am Dienstag, 16. September, um 19 Uhr in der christkatholischen Stadtkirche St. Martin. Benjamin Alards Werk ist das Universum der Musik von Johann Sebastian Bach. Er gibt regelmässig Konzerte rund um Bachs Musik. Am 16. September spielt er Werke von Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach. Das Konzert dauert zirka 45 Minuten. Der Eintritt ist frei, Kollekte zugunsten des Orgelfonds der Kirche. (mgt)