Kaiseraugst: Noch kein neuer Gemeindepräsident gewählt

Weder Jean Frey (SVP) noch Herausforderer Oliver Jucker (SP) schafften am Sonntag die Wahl als Gemeindepräsident von Kaiseraugst für die nächsten vier Jahre. Jean Frey erhielt 506 Stimmen, Oliver Jucker kommt auf 482 Stimmen. Das absolute Mehr liegt bei 541 Stimmen. Am 30. November kommt es zu einem zweiten Wahlgang.

Als Vizepräsident wurde Markus Zumbach (SP) bestätigt. Er erhielt 547 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 481 Stimmen. Spannend wurde es auch bei den Gemeinderatswahlen. Hier machte Dario Roth von der FDP als Neuer das beste Resultat. Er kam auf 798 Stimmen. Die vier Bisherigen, die nochmals antraten, wurden ebenfalls wiedergewählt: Oliver Jucker erhielt 796 Stimmen, Andrea Hügli (parteilos) 792 Stimmen, Jean Frey 703 Stimmen und Markus Zumbach 670 Stimmen. Nicht gewählt sind Loris Birrer (parteilos) mit 624 Stimmen und Beat Bättig (parteilos) mit 392 Stimmen. Das absolute Mehr liegt hier bei 497 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung beträgt 38,4 Prozent.