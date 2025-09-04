IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Wichtig für unser Wohlbefinden sind nicht nur schöne, sondern auch gepflegte Füsse und Hände! In der stilvollen Praxis von Denise ...

Neu in Möhlin an der Hauptstrasse 59: gepflegte Füsse aus dem FF –Fusspflege Denise Finazzi

Wichtig für unser Wohlbefinden sind nicht nur schöne, sondern auch gepflegte Füsse und Hände! In der stilvollen Praxis von Denise Finazzi in Möhlin dreht sich alles um professionelle Fusspflege und Manicure. In einer herzlichen Atmosphäre, in der man sich sofort willkommen und wohl fühlt, kann man auch entspannen und die Seele baumeln lassen.

Eine Leidenschaft, die in der Familie begann

Geboren und aufgewachsen in Rheinfelden, hätte Denise Finazzi wohl nie gedacht, dass aus einem kleinen Familienproblem eine grosse Leidenschaft wird. Ihr Vater hatte Nagelprobleme, die ihn ordentlich plagten und genau das brachte Denise auf die Idee, eine Lehre als Kosmetikerin mit Fusspflege EFZ zu machen. Die Idee fand sie sofort genial: Endlich konnte sie ihrem Vater gezielt helfen und ganz nebenbei konnte sie schon in der Lehre an ihren Eltern üben. So wurde aus Fürsorge schnell Begeisterung und aus Begeisterung eine echte Berufung für schöne, gepflegte Füsse.

Danach arbeitete sie 35 Jahre lang in der Pharma-Branche, aber ihre Leidenschaft für gepflegte Füsse liess sie nie los. Nebenbei verwöhnte sie stets Freunde und Familie mit ihrer Fusspflege fast, wie ein gut gehütetes Geheimnis.

Jetzt hat sie sich ganz für die Selbstständigkeit entschieden und freut sich auf Kundschaft. Seit dem 1. Juli 2025 ist die Praxis an der Hauptstrasse 59 in Möhlin geöffnet.

Bei Denise Finazzi dreht sich alles um Füsse und Hände, die sich sehen lassen können. Ob Nägel kürzen, Hornhaut entfernen, eine entspannende Fussmassage, eincremen oder auf Wunsch auch lackieren, alles wird individuell auf Sie abgestimmt. Termine gibt es nach Vereinbarung, vorzugsweise von Dienstag bis Donnerstag, auf Wunsch auch abends. Es gibt kostenfreie Parkplätze und dank zentraler Lage ist die Praxis auch gut mit ÖV erreichbar.

Wer nicht ins Studio kommen kann, muss trotzdem nicht auf schöne Füsse verzichten: Denise Finazzi bringt ihre Fusspflege einfach zu Ihnen nach Hause.

Ihre stilvolle Praxis liegt im ehemaligen Schuhmacherraum des früheren Schuhhauses Frank der Hauptstrasse 59 in Möhlin. Wo einst Schuhe repariert wurden, kümmert sich heute Denise Finazzi mit genauso viel Leidenschaft um Ihre Füsse. Eine charmante Mischung aus Handwerk und Geschichte.