Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FRICKTAL IN BILDERN

  30.09.2025 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Kürzlich startete eine fröhliche Sängerschar nach Seelisberg. Auf dem «Vater unser Weg» gab es viel Schönes zu entdecken. In der Dorfkirche wurde den Fricktalern vom Sakristan die Geschichte der Kirche und der Kapelle Maria Seelisberg interessant vorgetragen. Das ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote