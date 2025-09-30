FRICKTAL IN BILDERN

Kürzlich startete eine fröhliche Sängerschar nach Seelisberg. Auf dem «Vater unser Weg» gab es viel Schönes zu entdecken. In der Dorfkirche wurde den Fricktalern vom Sakristan die Geschichte der Kirche und der Kapelle Maria Seelisberg interessant vorgetragen. Das ...

Kürzlich startete eine fröhliche Sängerschar nach Seelisberg. Auf dem «Vater unser Weg» gab es viel Schönes zu entdecken. In der Dorfkirche wurde den Fricktalern vom Sakristan die Geschichte der Kirche und der Kapelle Maria Seelisberg interessant vorgetragen. Das gemeinsame Singen, dirigiert und begleitet an der bekannten Goll-Orgel von Dirigentin Käthi Wunderlin, war ein Erlebnis. Danach durften die Sängerinnen und Sänger im Hotel Bellevue ein reichhaltiges Mittagbuffet geniessen. Weiter gings mit der Standseilbahn nach Treib und danach erfreuten sie sich an der wunderschönen Landschaft auf der Schifffahrt mit viel Wind nach Vitznau. Das Wetter war wunderbar, die Stimmung harmonisch, entspannt und voller Freude Der Tag fühlte sich an wie eine kleine, wertvolle Auszeit. (mgt) Foto: zVg