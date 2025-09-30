Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Betrunken verunfallt

  30.09.2025 Möhlin
Es wurde niemand verletzt. Foto: zVg
Es wurde niemand verletzt. Foto: zVg

Betrunken verursachte ein Automobilist in der Nacht auf Sonntag auf der A3 bei Möhlin eine Auffahrkollision. Der Unfall ereignete sich kurz nach 0.30 Uhr. In einem VW Fox war ein 33-Jähriger in Richtung Basel unterwegs. Dabei schloss er auf einen langsamer fahrenden Skoda auf und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote