IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Zukunft im Blick – HIEBER feiert mit seinen Azubis

Am 30. Juli fand die feierliche Verabschiedung der Auszubildenden von HIEBER bei Grill´on´Fire in Müllheim statt. Die Geschäftsleitung und Marktleitung verabschiedeten die gesamte Gruppe der Auszubildenden, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, und würdigten ihr Engagement und ihre Leistungen.

Die Auszubildenden, die ihre Ausbildung im 2. und 3. Lehrjahr abgeschlossen haben, verteilen sich wie folgt: Im 2. Lehrjahr haben insgesamt 28 Verkäufer/innen abgeschlossen: 12 davon beginnen das 3. Lehrjahr, d. h. die Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau im Einzelhandel; 10 werden als Verkäufer/in fest angestellt; 3 verlassen das Unternehmen; 3 wiederholen die Prüfung.

Im 3. Lehrjahr haben 27 Auszubildende abgeschlossen: 5 Fachverkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei; 4 Fachverkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei; 2 Konditoren; 15 Kaufleute im Einzelhandel; 1 wiederholt die Prüfung.

Besondere Anerkennung erhielten die zwei besten Auszubildenden aus dem IHK- und HWK-Bereich, die jeweils für ein Jahr das «Wild & Erfolgreich»-Auto kostenlos nutzen dürfen – lediglich die Kraftstoffkosten tragen sie selbst.

Dieses Jahr gratulieren wir: Jahrgangsbeste Kauffrau im Einzelhandel: Frau Jule-Emmely Renk (HIEBER Kandern); Jahrgangsbester Konditor: Dominik Frühsorger (HIEBER Krozingen | Konditorei). «Wir danken allen Auszubildenden für ihr Engagement und freuen uns sehr, die neuen Talente auf ihrem Weg in den Beruf begleiten zu dürfen.

Ausbildung ist für uns nicht nur eine Investition in die Zukunft des Unternehmens, sondern auch eine wichtige Säule für die Region.» So Karsten Pabst, Geschäftsführender Gesellschafter.

Im Anschluss starteten am Montag, den 4. August und Dienstag, den 5. August, die neuen Auszubildenden bei einem gemeinsamen Kennenlernen ihre Ausbildung im Unternehmen. Insgesamt starten im Jahr 2025 – 55 Nachwuchskräfte in verschiedenen Berufen ihre Ausbildung bei HIEBER: 5 x Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel mit Zusatz Frischespezialist; 2 x Kaufmann/ Kauffrau im Einzelhandel mit integriertem Handelsfachwirt; 26 x Verkäufer/innen; 18 x Fachverkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk; 2 x DHBW-Studierende mit Schwerpunkt BWL Handel- und Dienstleistungsmanagement; 2 x Fachlagerist/innen.

Wir heissen unsere neuen Auszubildenden herzlich willkommen und freuen uns darauf, sie auf ihrem spannenden Weg zu begleiten und gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu starten.

