IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

GENUSS TRIFFT GESCHICHTE: DAS NEUE BATA CLUBHAUS MÖHLIN

Im Herzen des Bata Parks wurde ein besonderer Ort wiederbelebt: Das neue Bata Clubhaus verbindet industriellen Charme mit zeitgemässer Gastronomie, regionaler Verankerung und gelebter Gastfreundschaft seit dem 1. Juni 2025.

In den historischen Mauern der ehemaligen Schuhfabrik trifft stilvolles Design auf kulinarische Kreativität. Warme Farben, viel Grün und liebevolle Details schaffen eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt – ob zum Mittagessen, zum Apéro oder ein paar Cocktails in der Lounge oder für ein entspanntes Abendessen.

Die Speisekarte? Eine Hommage an die Schweiz mit internationalen Akzenten. Frische Zutaten, handwerklich zubereitet. Von beliebten Bata Burgern über Swiss Tapas bis zu saisonalen Mittagsmenüs – das Clubhaus bietet für jeden Geschmack das passende Gericht. Auch Vegetarier und Veganer finden hier kreative Optionen. Für alle, die es unkompliziert mögen, gibt es täglich wechselnde Menüs – frisch, ehrlich, bezahlbar.

Eventlocation mit Charakter – und Herz:

Ob festlich, familiär oder feierlich – der grosse Saal mit Platz für bis zu 300 Personen bietet den perfekten Rahmen für Hochzeiten, Firmenanlässe, Geburtstage, Theaterabende oder kulturelle Veranstaltungen. Die einzigartige Kulisse in den historischen Mauern des Bata Parks sorgt dabei für eine Atmosphäre, die man nicht vergisst.

Von Weihnachtsmarkt bis Flohmarkt, von Konzert bis Kundenanlass: Das Bata Clubhaus ist mehr als ein Restaurant – es ist ein Ort für Begegnungen und besondere Momente.

Ihr plant ein Event? Dann kommt ungeniert auf uns zu – wir freuen uns auf eure Ideen und begleiten euch mit persönlichem Service, Kreativität und kulinarischem Feingefühl.

Das Clubhaus ist offen für alle

Ob Mitarbeitende der umliegenden Unternehmen, Anwohnerinnen und Anwohner, Kulturliebhaber oder Genussmenschen: Hier ist jeder willkommen. Und wer uns digital besuchen will, findet auf der Homepage alles auf einen Blick.

Öffnungszeiten:

Di–Do 11–14 Uhr & 17–22 Uhr

Fr 17–22 Uhr

Sa 11–22 Uhr

So 11–15 Uhr

Mo Ruhetag

Telefon: +41 61 506 27 03

E-Mail: info@bataclubhaus.ch