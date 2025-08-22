Immobilien
Witte's Welt

  22.08.2025 Kolumne

Wozu sind denn gute Freunde da!

Ronny Wittenwiler

Freunde sind ein wundervolles Geschenk. Eine besondere Freundschaft verbindet mich mit meinem Arbeitskollegen. Vor über einem Jahr neu zu uns gestossen, hat sich zwischen mir und ihm so etwas wie eine Seelenverwandtschaft ...

