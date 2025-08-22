Freunde sind ein wundervolles Geschenk. Eine besondere Freundschaft verbindet mich mit meinem Arbeitskollegen. Vor über einem Jahr neu zu uns gestossen, hat sich zwischen mir und ihm so etwas wie eine Seelenverwandtschaft ...

Wozu sind denn gute Freunde da!

Ronny Wittenwiler

Freunde sind ein wundervolles Geschenk. Eine besondere Freundschaft verbindet mich mit meinem Arbeitskollegen. Vor über einem Jahr neu zu uns gestossen, hat sich zwischen mir und ihm so etwas wie eine Seelenverwandtschaft entwickelt. Ganz intuitiv bekomme ich ein Gespür dafür, wenn ihn etwas belastet. Die Verbindung geht so tief, ich würde mal behaupten, keiner von uns auf der Redaktion kennt Rico besser als ich.

Ich so: «Du wirkst bedrückt. Was ist los, Rico?»

Rico: «Ich heisse Reto.»

Ja, ja, okay, aber ich merke doch allein schon wie er jetzt beim gemeinsamen Mittagessen seinen Döner hält, dass irgendetwas nicht stimmt. Also hake ich nochmals nach:

«Was ist nur los mit dir?» –

«Meine Frau hat gemeint, ich solle endlich mal auf meinen Stoffwechsel achten.»

Was soll ich sagen? «Statt über deine Kleidung zu meckern, sollte dich deine Frau lieber mal beim Abnehmen unterstützen.» Dann drehe ich meinen Kopf und ruf’ nach vorn in Richtung Theke: «Ich und mein Freund Rico, wir nehmen noch zwei Bier.»

Rico Reto: «Womit habe ich das nur verdient?»

–« Keine Sorge. Ich werde mit deiner Frau reden.»

