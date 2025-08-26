Ticketverlosung «Gartenmesse»

Vom 5. bis 7. September findet die Diga Gartenmesse im Dreiländergarten in Weil am Rhein statt. Über 90 nationale und internationale Aussteller informieren zu aktuellen Themen und Trends und inspirieren zur Gestaltung des eigenen Heims. Die NFZ vergibt für diesen Anlass 10x2 ...

Vom 5. bis 7. September findet die Diga Gartenmesse im Dreiländergarten in Weil am Rhein statt. Über 90 nationale und internationale Aussteller informieren zu aktuellen Themen und Trends und inspirieren zur Gestaltung des eigenen Heims. Die NFZ vergibt für diesen Anlass 10x2 Tickets im Telefonwettbewerb. Die ersten zehn NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 27. August, in der Zeit von 14 bis 14.10 Uhr auf die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je zwei Tickets. Die NFZ wünscht viel Glück. (nfz)