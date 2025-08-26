Immobilien
Sommerliche Abendmusiken

  26.08.2025 Rheinfelden

Fünf Kurzkonzerte à 30 Minuten, dazwischen Zeit für Erfrischung und Gespräch und im Anschluss ein Apéro riche – das ist das Konzept der traditionsreichen Sommerlichen Abendmusiken vom kommenden Samstag, 30. August, ab 16.30 Uhr in der reformierten Kirche ...

