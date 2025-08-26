Sommerliche Abendmusiken

Fünf Kurzkonzerte à 30 Minuten, dazwischen Zeit für Erfrischung und Gespräch und im Anschluss ein Apéro riche – das ist das Konzept der traditionsreichen Sommerlichen Abendmusiken vom kommenden Samstag, 30. August, ab 16.30 Uhr in der reformierten Kirche ...

Fünf Kurzkonzerte à 30 Minuten, dazwischen Zeit für Erfrischung und Gespräch und im Anschluss ein Apéro riche – das ist das Konzept der traditionsreichen Sommerlichen Abendmusiken vom kommenden Samstag, 30. August, ab 16.30 Uhr in der reformierten Kirche Rheinfelden. Die Musik- und Kulturkommission unter der Leitung von Kirchenpflegerin Ursula Schnepp hat wieder ein attraktives und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das Spektrum der «Abendmusiken» ist breit. Neben Gospelsongs, Werken des Barock und romantischer Instrumentalmusik erklingt auch Volkstümliches, wenn die junge Hackbrettspielerin Anja Mettler aus Frick, Preisträgerin des Nachwuchswettbewerbs Prix-Walo, musiziert. Und am Schluss des bunten Reigens spielt die vierköpfige Band Caorán traditionelle irische und schottische Musik. Der Eintritt ist frei. (mgt)