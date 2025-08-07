Sommer-Fotos

Senden Sie Ihr Sommerfoto in hoher Auflösung (mindestens 1 MB) bis Freitag, 22. August, an redaktion@nfz.ch. Alle Fotos werden auf der NFZ-Webseite veröffentlicht. Eine Auswahl der Schnappschüsse zeigt die Neue Fricktaler Zeitung in der Print-Ausgabe.

Unter allen ...