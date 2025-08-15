PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

Der Himmelsschlüssel des heiligen Petrus ist über dem ...

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Schlüsselkompetenz ungenügend

Der Himmelsschlüssel des heiligen Petrus ist über dem Kirchenportal und auf dem Gemeindewappen von Obermumpf dargestellt. (Antwort b).

In Wegenstetten und Rheinfelden gab es Wirtshäuser mit dem Namen «Schlüssel» (Antwort c).

