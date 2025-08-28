Musik zum Feierabend in der Stadtkirche

In der Reihe «Musik zum Feierabend» tritt Pierre-Alain Clerc am Dienstag, 2. September, um 19 Uhr in der Rheinfelder Stadtkirche St. Martin auf. Clerc war 40 Jahre lang Organist in Lausanne. Er unterrichtete Orgel, Generalbass und Musikrhetorik. Er liess mehrere Orgeln in der ...

In der Reihe «Musik zum Feierabend» tritt Pierre-Alain Clerc am Dienstag, 2. September, um 19 Uhr in der Rheinfelder Stadtkirche St. Martin auf. Clerc war 40 Jahre lang Organist in Lausanne. Er unterrichtete Orgel, Generalbass und Musikrhetorik. Er liess mehrere Orgeln in der Westschweiz bauen oder restaurieren. Neben seiner Tätigkeit als Konzertorganist arbeitet er regelmässig als Schauspieler. Am 2. September spielt er Werke von Farnaby, Scheidt, Scheidemann, Strungk, Bach und Weckmann. Das Konzert dauert zirka 45 Minuten. Der Eintritt ist frei, Kollekte zugunsten des Orgelfonds der Kirche. «Wir freuen uns auf Ihren Besuch», heisst es in einer Medienmitteilung des Organisationsteams. (mgt)