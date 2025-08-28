Immobilien
Musik zum Feierabend in der Stadtkirche

  28.08.2025 Rheinfelden

In der Reihe «Musik zum Feierabend» tritt Pierre-Alain Clerc am Dienstag, 2. September, um 19 Uhr in der Rheinfelder Stadtkirche St. Martin auf. Clerc war 40 Jahre lang Organist in Lausanne. Er unterrichtete Orgel, Generalbass und Musikrhetorik. Er liess mehrere Orgeln in der ...

