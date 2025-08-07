IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, als die Brüder Rico, Markus und Urs Müller am 18. August 1990 die Dorfmetzgerei Gebrüder Müller in Stein gegründet ...

35 Jahre Müllerwurst – wenn das kein Grund zum Feiern ist …

Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, als die Brüder Rico, Markus und Urs Müller am 18. August 1990 die Dorfmetzgerei Gebrüder Müller in Stein gegründet haben. Schon damals war für sie klar, dass «sMüller’s» in aller Munde sein sollen. Angefangen im täglichen Ladengeschäft und dem Partyservice, ist diese Metzgerei heute nicht mehr aus dem schönen Fricktal wegzudenken.

Haben sie sich doch 35 Jahre später mit ihrem Catering einen Namen erschaffen, der überall bekannt ist. Ein zweites Standbein folgte 2020 mit der Filiale in Herznach.

Mit erhobenem Haupt können die beiden Geschäftsführer – Markus und Urs – auf das zurückblicken, was über die Jahre erschaffen wurde und mit viel Innovation und Herzblut von der nächsten Generation weitergetragen wird. Nicht zu vergessen ist die expandierte Zusammenarbeit mit COOP, welche neu 31 Filialen umfasst. Von Basel bis nach Brugg findet man die Delikatessen der Metzgerei in den Regalen.

Dies und die Tatsache, Teil vom Ganzen zu sein, erfüllt das ganze Team mit viel Freude und Stolz. Auch in den sozialen Netzwerken sind die Gebrüder Müller erfolgreich unterwegs. Die Menschen erfreuen sich jede Woche neuer Beiträge im hauseigenen Youtube-Kanal. Untenstehend finden Sie den QR-Code, welchen Sie ganz einfach abscannen können, damit Sie einen Einblick erhalten.

Aus gegebenem Anlass möchte die Metzgerei Müller mit all ihren Kunden feiern. Sichern Sie sich den Samstag, 16. August 2025, und verpassen Sie es nicht, mit dem ganzen Müller-Team, Ihr Glas zu erheben und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Ab 11.00 Uhr werden die Grills angefeuert und die Party kann beginnen. Auch die kleinsten Gäste werden auf ihre Kosten kommen. Die grosse Sause findet hinter dem Metzgerei-Gebäude an der Zürcherstrasse 31 in 4332 Stein statt. Save the date und stossen Sie an mit «sMüller’s».

