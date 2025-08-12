Gratis ins Openair-Kino Rheinfelden

Vom 19. bis 23. August findet auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden wieder das Openair-Kino statt. Es wird eine tolle Auswahl an Filmen gezeigt und zuvor wird das Publikum jeweils musikalisch unterhalten.

Die Neue Fricktaler Zeitung verlost 8 x 2 Tickets ...