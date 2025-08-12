Gratis ins Openair-Kino Rheinfelden

Gratis ins Openair-Kino Rheinfelden12.08.2025 Rheinfelden
Vom 19. bis 23. August findet auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden wieder das Openair-Kino statt. Es wird eine tolle Auswahl an Filmen gezeigt und zuvor wird das Publikum jeweils musikalisch unterhalten.
Die Neue Fricktaler Zeitung verlost 8 x 2 Tickets ...
Vom 19. bis 23. August findet auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden wieder das Openair-Kino statt. Es wird eine tolle Auswahl an Filmen gezeigt und zuvor wird das Publikum jeweils musikalisch unterhalten.
Die Neue Fricktaler Zeitung verlost 8 x 2 Tickets für den Dienstag (Tschugger), Mittwoch (Bob Dylan) oder Donnerstag (Konklave). Filmbeginn ist um zirka 21.30 Uhr. Die ersten acht NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 13. August, zwischen 14 und 14.10 Uhr auf die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je zwei Tickets (bitte Tag mitteilen). Die Neue Fricktaler Zeitung wünscht viel Glück. (nfz)