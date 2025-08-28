Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

Soraya Ledermann,

Ellery Lloyd

Das geheime Bildnis

Paris, 1938: bei einem tragischen Brand sterben der bekannte Maler Oskar Ehrlich und seine junge geliebte Juliette.

Cambridge, 1991: Die beiden Kunststudenten Caroline und Patrick wollen ihre Abschlussarbeiten dem Surrealismus der 1930er-Jahre widmen. Ohne es zu ahnen, entdecken sie ein zerstört geglaubtes Meisterwerk der in Vergessenheit geratenen Künstlerin Juliette Willoughby. Ihr Leben wirft genauso wie ihr meisterhaftes Gemälde «Selbstporträt als Sphinx» mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Rätselhafte Ereignisse und alte Dokumente bringen Geheimnisse ans Licht, welche lange Zeit unter dem Denkmantel der wohlhabenden Familie Willoughby verschleiert wurden.

Dubai, 2023: Patrick, mittlerweile erfolgreicher Kunsthändler, hat soeben eine zweite Version von «Selbstporträt als Sphinx» für mehrere Millionen verkauft und wird am folgenden Tag wegen angeblichen Mordes an seinem besten Freund Harry Willoughby verhaftet. Was hat das Gemälde damit zu tun? Was wurde übersehen? Liegt auf der Familie Willoughby ein Fluch?

Ria Radtke

101 Places for heartbroken People

Mave und Callum wollen beide nach vorne schauen und die Vergangenheit vergessen. Doch das Schicksal schickt sie auf einen Roadtrip der besonderen Art. Können sie sich nochmals finden und ihr Happy End neu schreiben?

Sebastian Haffner

Abschied

Paris, zu Beginn der 1930er-Jahre. Reimund ist ungeheuer verliebt in Teddy. Er ist nur für ein paar Tage aus Deutschland verreist, sie ist voller Esprit ausgewandert. Obgleich er alles festhalten will, allen voran Teddy, ist der Abschied so unausweichlich, wie das Erlöschen einer angezündeten Zigarette.

Rick Riordan

Percy Jackson – der Zorn der dreifachen Göttin (Jugend)

Percy braucht dringend Empfehlungsschreiben fürs College Neu-Rom. Selbstverständlich von den Göttern. Der Auftrag von Hekate kommt da wie gerufen. Auf zwei Haustiere aufpassen? Kein Problem. Würde es sich nicht um einen Höllenhund & einen magischen Iltis handeln.

