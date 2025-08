Ode an die Globalisierung

Niklaus Leemann

Wer hätte das gedacht? Nachdem über Jahrzehnte eine Allianz aus Gewerkschaften, Umweltschutz und Landwirtschaft den weltweiten Freihandel bekämpft hat, ist es nun ausgerechnet der rechte amerikanische Präsident, der die Globalisierung mit seiner Zollpolitik beendet.

Eine Tragödie – gerade für das Fricktal. Unsere Arbeitsplätze und Unternehmen sind überproportional vom Aussenhandel abhängig. Die Fricktaler Standorte der Pharma- und Chemieindustrie produzieren einen erheblichen Anteil der Schweizer Exportleistung. Hinzu kommen spezialisierte KMU in Nischenmärkten. Über 20 Prozent des aargauischen Exports gehen nach Amerika. Das Fricktal war immer ein Gewinner der Globalisierung.

Aber nicht nur das Fricktal, die ganze Welt hat seit dem Ende des Kalten Kriegs vom globalen Handel profitiert. In Asien konnten hunderte Millionen Menschen der Armut entkommen. Gestiegener Wohlstand hat auch Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden. So hat sich etwa die weltweite Kindersterblichkeit mehr als halbiert. Und viele Entwicklungsländer haben wirtschaftlich deutlich aufgeholt – auch weil sie ihre Produkte exportieren und vom Wissen und Kapital der Industrieländer profitieren konnten. Wenn Amerika nun neue Zölle verhängt, sind wir nicht bloss Zuschauer eines Machtkampfs. Es betrifft unseren Alltag, unsere Jobs, unseren Wohlstand. Gerade deshalb sollten wir die Gestaltung der Globalisierung nicht den Populisten überlassen. Offenheit und internationaler Austausch haben das Fricktal stark gemacht – und sie werden uns auch in Zukunft neue Chancen bringen.

Stehen wir also ein für freien Handel, starke Partnerschaften und globales Denken. Die Welt ist gross, und wir gehören dazu.

In der Kolumne «Die Wirtschaft sind wir» beschreibt der Ökonom und

Unternehmensberater Niklaus Leemann, wie die Wirtschaft fester Bestandteil unserer Gesellschaft und unseres

Lebens ist.