Die Schatzkisten in Obermumpf und Herznach-Ueken geknackt!

Und wieder haben uns viele Fotos von erfolgreichen und fröhlichen Schatzsucherinnen und Schatzsuchern erreicht.

Die Gewinner der Monats-Verlosung

An der Verlosung haben folgende Personen einen Gutschein gewonnen: Judith Beljean, Gelterkinden; Eveline Bilger, Sissach; Lena Bucher, Kaisten; Jacqueline Dürr, Rheinsulz; Urs Gerhard, Sissach; Hannah Hohler, Magden; Fiona Klingele, Zeiningen; Christine Oeschger, Oeschgen; Tanja Pflugi, Kaisten; Tamara Russo, Eiken; Jano Schneider, Rheinfelden; Selina Schmid; Herznach; Manuela Siegrist, Herznach; Marvin Zedi, Mumpf; Ladina Zingg, Mumpf. (nfz)