Die Schatzkisten in Obermumpf und Herznach-Ueken geknackt!

  29.08.2025 Fokus
«Zusammen mit unseren Enkeln Benjamin (rechts), Carlotta und Ferdinand erlebten wir (Carmela und Walti) eine wunderschöne und interessante Schatzsuche in Obermumpf!» Foto: Walter Herzog
Und wieder haben uns viele Fotos von erfolgreichen und fröhlichen Schatzsucherinnen und Schatzsuchern erreicht. 

Die Gewinner der Monats-Verlosung

An der Verlosung haben folgende Personen einen Gutschein gewonnen: Judith Beljean, Gelterkinden; Eveline Bilger, Sissach; Lena Bucher, Kaisten; Jacqueline Dürr, Rheinsulz; Urs Gerhard, Sissach; Hannah Hohler, Magden; Fiona Klingele, Zeiningen; Christine Oeschger, Oeschgen; Tanja Pflugi, Kaisten; Tamara Russo, Eiken; Jano Schneider, Rheinfelden; Selina Schmid; Herznach; Manuela Siegrist, Herznach; Marvin Zedi, Mumpf; Ladina Zingg, Mumpf. (nfz)

