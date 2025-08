Bungee-Surfen auf dem Rhein

Das sieht man nicht alle Tage: Am Samstagabend surfte Rivan Rosskopf mit einem Brett über die «Wellen» des Rheins in Rheinfelden. Für die nötige Geschwindigkeit sorgte ein Gummiseil, das bei der alten Brücke befestigt war. Bei dieser Art des Surfens wird die ...

Das sieht man nicht alle Tage: Am Samstagabend surfte Rivan Rosskopf mit einem Brett über die «Wellen» des Rheins in Rheinfelden. Für die nötige Geschwindigkeit sorgte ein Gummiseil, das bei der alten Brücke befestigt war. Bei dieser Art des Surfens wird die Strömung des Flusses zum Spannen des Bungee-Seils verwendet. Genügt die Spannung, kann der Bungee-Surfer aufstehen und gegen die Flussströmung flitzen. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Samstag die spektakuläre Show. Rivan Rosskopf ist ein Könner. Der 19-jährige Rheinfelder, der teilweise auf Hawaii aufgewachsen ist, hat bereits mehrere Schweizer Surf-Meisterschaften gewonnen. (vzu)