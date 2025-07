Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

Laura Gazzetti hatte bisher kein Glück in der Liebe. Alle bisherigen Beziehungen endeten immer nach ein bis zwei Jahren. Dabei wünscht sie sich nichts ...

Laura Gazzetti hatte bisher kein Glück in der Liebe. Alle bisherigen Beziehungen endeten immer nach ein bis zwei Jahren. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher als einen Mann fürs Leben, mit dem sie endlich eine Familie gründen kann. Und nun ist sie Ende Dreissig und die Uhr tickt. Die tickt sogar so laut, dass ihre Mutter zu den wöchentlichen Familienessen potentielle Heiratsanwärter einlädt. Diese entsprechen allerdings eher weniger Lauras Geschmack.

Umso erfreuter ist sie, als ihre Freundin Charlotte ihr die Nummer von Daniel gibt, einem Tierarzt mit einer Vorliebe für Katzen, italienischem Essen und notorischer Verfechter der gerechten Arbeitsaufteilung in einem gemeinsamen Haushalt. Passt perfekt! Doch bevor sich Laura auf ihren neuen, womöglich Für-immer-Mann, einlassen will, sollte sie herausfinden, ob sie irgendwelche negativen Beziehungsmuster hat. Und dazu begibt sie sich auf eine ziemlich aufschlussreiche Reise zu ihren Exfreunden. Stets in Chat-Kontakt mit Daniel, der irgendwie denselben Humor zu haben scheint, wie Lauras bester Freund Skipper …

Ellen Bergs Bücher sind die perfekte Wahl für die leichte Sommerlektüre: wortwitzig, charmant und mit einer Spur Zynismus.

Arno Geiger

Das glückliche Geheimnis

Das Buch erzählt die Geschichte einer Familie, die mit den Herausforderungen des Alltags und den Geheimnissen des Lebens konfrontiert ist. Es handelt von den Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins und der Suche nach Glück.

Geiger gelingt es, mit seiner einfühlsamen Erzählweise, den Leser in die Welt der Charaktere einzutauchen und ihre Emotionen hautnah zu erleben. Das Buch regt zum Nachdenken an und zeigt, dass das Glück oft in den kleinen Dingen des Lebens zu finden ist.

