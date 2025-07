Wer findet den Schatz?

Bald sind sie wieder unterwegs: die grossen und kleinen Schatzsucher. Einzeln, in Gruppen oder sehr oft als ganze Familien begeben sie sich mit einem Schatzplan ausgerüstet auf bekannte und unbekannte Pfade, um das NFZ-Schatzsuche-Abenteuer ab 5. Juli bis 12. Oktober zu erleben. Die Schatzkisten sind in Herznach-Ueken und Obermumpf.

Walter Herzog

Die NFZ-Schatzsuche feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Bereits zum zehnten Mal können die Schatzsucher wieder auf ihre Expedition im Fricktal gehen. Beim letzten Mal waren über 2000 Schatzsucher unterwegs. Das Abenteuer für Gross und Klein hat seit der ersten Austragung viele begeistert und schon Tausende von Menschen in bekanntes wie auch unbekanntes Gebiet gelockt. Gab es doch jeweils viel zu entdecken und am Schluss sogar einen Schatz zu finden.

Der Weg ist das Ziel, heisst es doch so schön. Im Falle der NFZ-Schatzsuche sind es gleich zwei Ziele. Wie gewohnt, werden auch in diesem Jahr zwei Routen angeboten, je eine in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden.

Dieses Mal führt die Schatzsuche nach Herznach-Ueken und Obermumpf. Die Routen versprechen abwechslungsreiche Wanderungen durch schönste Natur. In Obermumpf erwartet die kleinen und grossen Schatzsucher eine abwechslungsreiche, sehr naturnahe Wanderung bis hinauf zur Mumpferfluh. Einer unglaublichen Aussicht über die weite Landschaft folgt dann der spannende Abstieg. Es geht über eine Schlucht, wahrhaft über Stock und Stein durch eine lauschige, manchmal gar mystisch anmutende Waldlandschaft hinunter ins Dorf.

Wie in Obermumpf dürfen sich die Schatzsucherinnen und Schatzsucher auch in Herznach-Ueken auf eine besondere Wanderung durch schönste Wiesen- und Waldlandschaft freuen. Es gibt viel zu entdecken. Und wie in Obermumpf wartet am obersten Punkt – auf dem Hübstel – eine gemütliche Rastmöglichkeit mit Brätelstellen. Auch hier ist eine wunderbare Aussicht zu geniessen. Der Herznach-Ueken-Weg führt zudem am Bergwerk und damit an einem vergangenen Stück Industriegeschichte vorbei. Beide Routen bieten Gelegenheit, mit der ganzen Familie, mit Freunden oder auch allein unsere schöne Region noch ein bisschen besser kennenzulernen und besondere Landschaftsund Geschichts-Schätze zu entdecken.

Abenteuerlust und Freude

Was braucht es für eine schöne Schatzsuche? Die Zutaten dafür sind ganz simpel: Man nehme etwas Zeit, dem Wetter angepasste Kleidung, genug zu Trinken und zum Picknicken. Mische das Ganze mit einer gehörigen Portion Neugierde und füge nach Bedarf noch Freunde und Bekannte hinzu. Ausgerüstet damit und natürlich mit der Schatzkarte kann es dann schon losgehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Schatzkarten werden heute erstmals in der NFZ veröffentlicht, sind aber auch auf der Redaktion in Rheinfelden und bei den Raiffeisenbanken Fricktal abholbar; wer will, kann sie auch mittels QR-Code oder auf nfz.ch downloaden. Die vielen freudigen Reaktionen und lachenden Gesichter auf den Selfies, die der NFZ jeweils zugesandt werden, stehen stellvertretend für dieses Spassabenteuer in der Region.

«Das Besondere daran ist auch, dass man mit Freunden oder Familie, ausgestattet mit einer echten Schatzkarte, die Region erkunden und dabei auch immer wieder unbekannte Plätze entdecken kann», verrät das NFZ-Team. Und fügt hinzu: «Die Schatzsuche bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, auf nahen Wegen ohne Stress gemeinsam schöne Stunden zu verbringen.» Es ist etwas aus der Region für die Region.

Gesucht wird der Zahlencode

Und wie gelange ich zum Schatz? Die zwei Schatzkarten, heuer mit Herznach-Ueken und Obermumpf, lotsen mit Fotos und Beschreibungen von Station zu Station. Bei vieren davon wird nach einer auf der Route zu findenden Zahl gefragt. Diese Zahl gilt es, auf der Karte einzutragen. Am Schluss ergeben die vier entdeckten Ziffern den geforderten Zahlencode für das Schloss an der Schatzkiste beim Ziel. In den erfolgreich geöffneten Schatzkisten liegen kleine Überraschungen bereit. «Es ist eine grossartige Sache! Es gibt viel mehr zu entdecken als nur den Schatz am Schluss», bestätigen die vielen gutgelaunten Teilnehmer – ob gross oder klein!