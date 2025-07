Es war doch sehr heiss in letzter Zeit. Das hat Spuren hinterlassen, bis hinein in die kühlen Kirchen. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass in Möhlin am 20. Juli ein «ökumenischer ...

Die Eisheiligen von Möhlin

Es war doch sehr heiss in letzter Zeit. Das hat Spuren hinterlassen, bis hinein in die kühlen Kirchen. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass in Möhlin am 20. Juli ein «ökumenischer Sommer-Glacé-Gottesdienst» gefeiert wird. Das ist kein Witz, sondern der Gottesdienst-Agenda des Pastoralraums Möhlinbach zu entnehmen. Fasnachtsgottesdienste gibt es schon lange, auch Tiergottesdienste werden mancherorts gefeiert. Das ist nichts Besonderes mehr. Da scheint es jetzt wohl an der Zeit, dass die Glacé ihre eigene Feier erhält. Denn seien wir ehrlich: Im Sommer glauben fast alle Menschen – egal ob Christ, Atheist oder Buddhist – an die Heilige Dreifaltigkeit: Cornetto, Magnum und Rakete. An einem heissen Tag sind sie der kürzeste Weg ins Paradies – oder Nirwana; kommt auf die Glaubensrichtung an. Dieser kleine Kalorien-Sündenfall bringt keine ewige Verdammnis, höchstens ein bisschen Karies (Sie wissen schon, das Zahntüüfeli lauert überall).

Es soll indes vereinzelt Zeitgenossen geben, die nicht ans Speiseeis glauben. Diese müssen sich halt bis November gedulden, dann wird sicher auch ein Fondue-Gottesdienst gefeiert.

DER SALZSTREUER salzstreuer@nfz.ch