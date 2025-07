IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Wer Bäume pflanzt, setzt ein Zeichen für die Zukunft. Ein Zeichen von Zuversicht, weil Bäume mehr geben, als sie nehmen, und selbst die Dinge, die ein Baum zum Leben braucht, kommen in einer nützlichen ...

Der Anfang einer neuen Bio-Baumschule im Fricktal

Wer Bäume pflanzt, setzt ein Zeichen für die Zukunft. Ein Zeichen von Zuversicht, weil Bäume mehr geben, als sie nehmen, und selbst die Dinge, die ein Baum zum Leben braucht, kommen in einer nützlichen Form zurück. Die Zukunft ist unausweichlich und die Bedeutung von langlebigen und robusten Gehölzen wird mit jedem extremen Wetterereignis deutlicher.

Joana Baumann und Lukas Müller schlagen mit ihrer Baumschule, der «Bäumlischafft GmbH», neue Wege ein. Als Quereinsteiger setzen sie auf ein regeneratives Betriebskonzept, das soziale, ökonomische und ökologische Aspekte gleichermassen berücksichtigt – keine Wirtschaft ohne Gesellschaft und keine Gesellschaft ohne Ökologie.

Die beiden sind Teil einer weltweiten Bewegung von Mikrobetrieben, also Betrieben unter fünf Hektaren Land, die durch Direktvermarktung von den eigenen Erträgen leben können. Nach einer dreijährigen Planungsphase ist nun der Zeitpunkt gekommen, diese Idee umzusetzen.

In Zuzgen und Zeiningen wachsen seit Anfang Jahr die ersten Bäume heran. Es sind vorwiegend einheimische Gehölze, darunter Hochstamm-Obstbäume, Wildobstbäume und -sträucher, Forstbäume und Beeren. Das Angebot ist ausgerichtet auf naturnahe Gärten und Landschaften wie auch den Forst.

Die «Bäumlischafft GmbH» spezialisiert sich vor allem auf Agroforstsysteme. Das sind Anbausysteme, die das Kulturland mit leicht zu bewirtschaftenden Baumreihen ergänzen. Im Agroforst steckt ungeheures Potenzial für die Lebensmittelproduktion der Zukunft. Immer mehr Untersuchungen zeigen, dass etablierte Agroforstsysteme trotz weniger Anbaufläche höhere Erträge liefern. Der Zusammenhang ist naheliegend, denn vielfältige und strukturreiche Landschaften haben einen besseren Wasserhaushalt, bieten mehr Schutz vor extremen Wetterereignissen und Erosion und schaffen ein vielfältiges Bodenmilieu. Vielfalt führt zu Stabilität, denn verschiedene Organismen haben unterschiedliche Nahrungsquellen und Bedürfnisse. Das führt zu weniger Konkurrenz und mehr Überschüssen durch Stoffwechselprodukte, die wiederum als Ressource von neuem Leben genutzt werden. So arbeitet die Natur.

Die «Bäumlischafft GmbH» ist die erste Baumschule in der Schweiz, die ihre Gehölze in einem Agroforst grosszieht. Doch der muss zuerst noch heranwachsen. Da Bäume langsam wachsen, entsteht auch eine Baumschule nicht von heute auf morgen. Der Aufbau wird noch drei weitere Jahre dauern, bis das Unternehmen vom eigenen leben kann. Um diese langfristige Startphase zu überwinden, hat das junge Paar ein Crowdfunding gestartet, also eine Spendenaktion, die noch bis Anfang August läuft.

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, scannen Sie den nachstehenden Code oder tippen Sie folgenden Link ein:

www.wemakeit.com/projects/baeumli-schafft-zukunft

Mehr Infos finden Sie auf:

www.rohbrett.ch/baumschule

Tag der offenen Tür am 12. Juli 2025

ab 16 Uhr in 4314 Zeiningen, Etzmatt 275, bei der ehemaligen Gärtnerei Kaufmann.