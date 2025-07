Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

Corina Forrer,

Bibliothek Wallbach

Barbara Saladin

Baselbieter Fluch

Nicht nur, dass erst vor ein paar Tagen junge Erwachsene im Oberbaselbieter Dorf Hinterberg lauthals Walpurgisnacht gefeiert haben, jetzt liegt auch noch eine Leiche im Wald und es wimmelt von Polizisten! Zum Glück stammte der Tote nicht aus dem Dorf, doch Mara kannte ihn sehr wohl. Ausgerechnet ein Flirt von ihrer Dating-App wurde vor ihrer Haustür um die Ecke gebracht. Während die eine Hälfte des Dorfs eine Bürgerwehr bildet und die andere in Achtsamkeitsstunden um positive Energien bemüht ist, werden Mara, ihre Tante Lotti und deren Hofhund Vasco in den Strudel des rätselhaften Mordfalls hineingezogen.

Kerstin Gier

Vergissmeinnicht – Was die

Welt zusammenhält

Im grossen Finale der Vergissmeinnicht-Trilogie werden alle Geheimnisse aufgedeckt.

Wenn Quinn nach seinen Abenteuern im Saum eines weiss, dann das: Matilda ist seine grosse Liebe, ganz egal, wie anstrengend ihre Familie ist. Eigentlich sollten sich die beiden gerade nur auf den grossen Schulball freuen. Wenn da nicht dieses rätselhafte Sternentor-Ritual wäre, durch das Quinn als angeblicher Auserwählter die Welt retten soll. Und flüchtige Schwarzalben, die versteckt werden wollen, sowie ein ominöses Orakel, das im entscheidenden Moment immer wieder verschwindet. Dann gerät Matilda auch noch ins Visier mächtiger Feinde. Zusammen mit Quinn muss sie Geheimnisse entschlüsseln, die den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten …

Der spannende und romantische dritte Band der Vergissmeinnicht-Trilogie

Soraya Lane

Die verborgene Tochter

Dieser romantische Roman, welcher in zwei Zeitebenen spielt, lädt zum Träumen ein. Eigentlich hat Georgia wenig Interesse an der mysteriösen Schachtel mit dem Namen ihrer Grossmutter, die ihr von einem ehemaligen Frauenhaus in London übergeben wurde. Doch der wunderschöne rosafarbene Edelstein in der Schachtel lässt sie nicht los. Ein Hinweis führt Georgia schliesslich an den Genfersee, wo sie den attraktiven Juwelier Luca kennenlernt. Er sucht seit Jahren nach dem Stein, der einst Teil eines königlichen Diadems war. Wo sich mächtige Alpengipfel im funkelnden Wasser spiegeln, entdecken Georgia und Luca die Geschichte einer tragischen Liebe.

«Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen» erscheint einmal im Monat.