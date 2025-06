IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Das Car-Unternehmen IM FRICKTAL

2017 übernahmen die beiden Brüder, Rainer & Stefan Kaufmann die Schwarb Reisen AG. Mit grossem Engagement und viel Knowhow führen wir bis heute das Geschäft, unterstützt durch Jolanda Kaufmann & Jennifer Kayhan.

Das erfolgreiche Unternehmen hat sich der neuen Marktsituation im Fricktal angepasst und wächst weiter! Das bestehende Team wurde mit Furkan Kayhan (Ehemann von Jennifer Kayhan) vergrössert. Er unterstützt die Firma am Steuer und im Büro.

Die Marktsituation ändert sich auch im Reiseverkehr laufend. So sind wir nun das einzige Carunternehmen mit Sitz im Fricktal. Es ist nicht einfach, alle Anfragen abdecken zu können. Unser Familienbetrieb steht aber für Qualität & Service – und beides können wir nur mit eigenen Fahrzeugen und eigenen Carchauffeuren garantieren! So sind wir sehr dankbar, wenn Sie sich so früh wie möglich mit Ihren Reiseplänen bei uns melden.

Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir Ihr Spezialist für alle Firmen- & Vereinsreisen.

Die Carflotte wurde im Frühling mit einem neuen 50-Plätzer Setra-Car ausgebaut. Somit verfügen wir nun über 2 Komfort-Cars mit je 50 Sitzplätzen und den Brilliant-Car (mit Luxus-Ausstattung, 2+1-Bestuhlung) mit 32 Sitzplätzen. Für Kleingruppen der komfortable 16-/19-Plätzer.

Die ganze Firma freut sich auf die nächsten Jahre, unter ergänztem Namen – KAUFMANN’s Schwarb Reisen – zusammen mit Ihnen!

Kaufmann’s Schwarb Reisen Schallengasse 6, 4313 Möhlin Tel. 061 851 13 77

Ihre Möglichkeit, im Rampenlicht zu erscheinen: Fricktaler Medien AG, Baslerstrasse 10, 4310 Rheinfelden, Tel. 061 835 00 50, info@fricktalermedien.ch