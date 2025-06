Herzlichen Dank

Zu den Rheinfelder Stadtratswahlen vom vergangenen Sonntag.

Ich danke Ihnen von Herzen – für jede Stimme, für jede unterstützende Geste und auch für jede kritische Frage. Vor allem gilt mein Dank Ihrem Engagement: Danke, dass Sie gewählt haben und damit unsere Demokratie aktiv mitgestaltet haben. Ich bin überwältigt – vom herausragenden Wahlergebnis und der Ehre, die meisten Stimmen erhalten zu haben, ebenso wie von den zahlreichen Begegnungen am Wahlsonntag und in den Tagen danach. Dieses grossartige Resultat ermutigt mich, als Stadtammann für Rheinfelden zu kandidieren. Ich bin in Rheinfelden verwurzelt. Ich bin mit den Menschen verbunden und mit den Anliegen unserer Stadt vertraut. Mit meiner politischen Vernetzung in der Region und im Kanton sowie meinem beruflichen Hintergrund als Anwältin und Mediatorin bringe ich wichtige Voraussetzungen mit, um gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Rheinfeldens zu gestalten.

CLAUDIA ROHRER, RHEINFELDEN