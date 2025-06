FRICKTAL IN BILDERN

Am vergangenen Freitagabend traf sich noch einmal ein Grüppchen der diesjährigen Gefirmten aus Sulz und Laufenburg auf dem Schlossberg in Laufenburg. Geleitet wurde dieser Anlass von Katechetin Nunzia Izzo. Auf dem Berg angekommen, war etwas ganz Besonderes mit den Jugendlichen geplant. Als Sinnbild für ihren Glauben, und als Erinnerung an ihre Firmung, durften sie gemeinsam einen Lindenbaum pflanzen. Förster Andreas Bühler verstand es ausgezeichnet, die Jugendlichen beim Einpflanzen des Baumes anzuleiten. Alle Beteiligten packten tatkräftig mit an und gaben mit je einer Handvoll Erde dem Baum den nötigen Halt. Pater Solomon Obasi segnete anschliessend die neugepflanzte Linde und fand auch die passenden Worte, diese in Verbindung zum Glauben zu bringen. Anschliessend trafen sich die Jugendlichen im Johannes-Saal für einen gemütlichen Ausklang des Abends. Begleitet wurden sie dort zusätzlich von Christine Barosi, Claudia Dünner (Kirchenpflege Sulz) und Margaretha Obrist (Sakristanin Laufenburg). Möge dieser Lindenbaum auf dem Schlossberg starke Wurzeln bilden, einen kräftigen Stamm bekommen und wie ein starker Glaube jedes Jahr viele Früchte bringen. Ein herzliches Dankeschön an die Kirchgemeinde Laufenburg für die Spende des Baumes, an Förster Andreas Bühler und alle Beteiligten. (mgt)