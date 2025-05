IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Brandenberger Bestattungen – mit Herz und Würde in Rheinfelden für Sie da

Ein Todesfall gehört zu den schwersten Momenten im Leben, für Angehörige ebenso wie für das nähere Umfeld. In solchen Situationen braucht es nicht nur professionelle Unterstützung, sondern vor allem Menschlichkeit, Verständnis und einen Ort, an dem man sich gut aufgehoben fühlt. Genau das bieten wir von Brandenberger Bestattungen in unserer Hauptfiliale an der Jagdgasse 1 in Rheinfelden. Hier stehen wir Angehörigen mit Herz, Würde und Erfahrung zur Seite.

Einfühlsam, ehrlich, transparent

Unsere Philosophie ist klar: Jeder Mensch verdient eine würdevolle letzte Reise unabhängig von Religion, Kultur oder Herkunft. Individuelle Betreuung, offene Kommunikation und volle Transparenz bei Leistungen und Kosten sind für uns selbstverständlich.

Hausbesuche und persönliche Vorsorgeberatung

Wir nehmen uns Zeit. Auf Wunsch kommen wir auch für Gespräche oder eine Vorsorgeberatung direkt zu Ihnen nach Hause. Ob es um die Organisation einer Bestattung, die Auswahl einer Urne oder den eigenen Abschied geht, wir stehen Ihnen mit Rat, Herz und Erfahrung zur Seite.

Regional verankert – offen für alle Kulturen

Dank unseres Netzwerks können wir auch besondere Wünsche realisieren – von internationalen Überführungen bis zu kulturell geprägten Abschiedsritualen.

Ein Ort des Vertrauens in Rheinfelden

Unsere Filiale in Rheinfelden ist ein Ort der Ruhe, Offenheit und Menschlichkeit. Die Türen stehen offen – für stille Momente, ehrliche Gespräche und für alle, die in schweren Zeiten einen verlässlichen Begleiter suchen.

Unsere Filiale ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet, telefonisch erreichen Sie uns rund um die Uhr – 24/7 unter Tel. 061 431 31 90

Ob akuter Todesfall, Vorsorge oder eine erste Beratung: Sie sind jederzeit willkommen.

Jagdgasse 1, 4310 Rheinfelden

info@b-bestattungen.ch

www.b-bestattungen.ch