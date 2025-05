Wölflinswil: Brigitte Sattler ist in den Gemeinderat gewählt

Der Gemeinderat von Wölflinswil ist wieder komplett. Brigitte Sattler wurde am Sonntag im ersten Wahlgang gewählt.

In Wölflinswil fand am Sonntag eine Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 statt. Gewählt wurde Brigitte Sattler mit 173 Stimmen. Die Zahl der in Betracht fallenden Wahlzettel betrug 221, die Stimmbeteiligung lag bei 32,4%.

Nötig wurde die Ersatzwahl, nachdem Reto Herzog im Januar seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat per 31. Mai 2025 bekanntgegeben hatte. (sir)