In dieser Ausgabe hat die NFZ 16 Osterhasen mit je einem Buchstaben versteckt. Die Buchstaben ergeben in der Reihenfolge der Seiten das Lösungswort. Senden Sie uns das Lösungswort bis am Donnerstag, 24. April 2025, an: Redaktion Neue Fricktaler Zeitung, Baslerstrasse 10, 4310 ...