MTV Herznach holt sich den Titel

Fricktaler Faustball-Wintermeisterschaft

Die Schlussrunde in der höchsten Kategorie der Fricktaler Faustball-Wintermeisterschaft wurde in der Turnhalle Ueken ausgetragen. Die Herznacher, welche Gastrecht in Ueken geniessen, konnten in extremis die Wittnauer im Titelrennen abfangen und «glücklich» aber nicht unverdient den Meistertitel feiern.

Vor dieser Schlussrunde führten die Wittnauer mit einem Punkt vor Herznach die Tabelle an. Von den restlichen Mannschaften konnte niemand mehr in das Titelrennen eingreifen, weil der Punkterückstand auf das Duo schon zu gross war. Mit den Mannschaften Oeschgen 2, Bözen 1 und Gipf-Oberfrick 1 hatten beide Titelanwärter das gleiche Restprogramm. Mit klaren Siegen gegen Oeschgen 2 und Bözen 1 legten die Wittnauer vor und setzten die Herznacher vor ihrem ersten Spiel schon mächtig unter Druck.

Im Bewusstsein, dass man nur mit fremder Hilfe eine Chance auf den Titel hatte, starteten die Herznacher nervös in ihr erstes Spiel gegen Gipf-Oberfrick 1. Die stark aufspielenden Gipf-Oberfricker zwangen die Herznacher zu ungewohnt vielen Eigenfehlern und gewannen den ersten Satz verdient. Mit dem Gewinn des zweiten Satzes, bewahrten sich die Herznacher wenigstens noch eine theoretische Chance auf den Titel. Mit zwei klar gewonnen Sätzen gegen Bözen 1 lebte die minimale Hoffnung für die Herznacher vorerst weiter.

Gespannt verfolgten die Herznacher das abschliessende Spiel der Wittnauer gegen Gipf-Oberfrick 1. Mit einer knappen Niederlage im ersten Satz vergaben die Wittnauer ihren ersten Matchpoint, konnten aber den Titel immer noch aus eigener Kraft gewinnen. Aber die Voraussetzungen hatten gekehrt, jetzt mussten die Wittnauer den zweiten Satz zwingend gewinnen, weil ihr Ballverhältnis bei eventueller Punktgleichheit gegenüber den Herznachern schlechter war. Die Oberfricker setzten ihren Höhenflug fort und gewannen auch den zweiten Satz verdient.

Das Momentum hatte sich nun total auf die Seite von Herznach verschoben. Jetzt waren es die Wittnauer, welche im abschliessenden Spiel der Herznacher gegen Oeschgen 2, auf fremde Hilfe hofften. Mit zwei klar gewonnen Sätzen nutzten die Herznacher ihre Chance und belohnten sich mit dem Meistertitel.

Das Züglein an der Waage

Zuschauer und Spieler waren sich einig, dass die Oberfricker diese Schlussrunde von Anfang bis Ende spannend gehalten hatten. Mit ihrer Leistung beeinflussten sie das Meisterrennen entscheidend und gelten als heimliche «Meistermacher». «Einen herzlichen Dank über den Kornberg aus dem Staffeleggtal», sagen die Meister.

Mit 17 Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten komplettierte Magden 1 als Drittplatzierte das Podest. Die weiteren Platzierungen und die Schlussranglisten der anderen Kategorien werden Ende März auf der Homepage des KTV-Fricktal aufgeschaltet. (mgt)