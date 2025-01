Brücken bauen

Chorkonzert über Dorf- und Landesgrenzen hinweg

Dieses Jahr wird das Patrozinium am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr in Eiken besonders festlich gefeiert. Vier Kirchenchöre schlossen sich für diesen Anlass zusammen. Der Kirchenchor Eiken und Stein (unter Leitung von Simone Küpfer), Kirchenchor Möhlin (Matthias Heep) und Kirchenchor Luttingen Deutschland (Sebastian Neumann) sowie einige Sängerinnnen und Sänger vom Chörle Rickenbach DE und Projektsängerinnen und -sänger bilden einen rund 100-köpfigen Chor.

Aufgeführt wird im festlichen Gottesdienst, welchem Pfarrer Stefanus Wolo Itu und Gemeindeseelsorger Berthold Kessler vorstehen, die «Brückenmesse». Die «Brückenmesse» wurde von Markus Tannenholz komponiert. Der Komponist selbst wird mit seinem Instrumentalensemble, bestehend aus Alexander Schlachter, Klaus Heyoppe, Armin Krumm, Bernd Kramm und Michael Deusch die Messe begleiten. An der Orgel spielt Stephan Kreutz, Kirchenmusiker aus Villmergen. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikerin Simone Küpfer. Die grosse Sängerschar freut sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Messe wird zudem am Ostersonntag in Möhlin und am 16. November in Luttingen unter dem jeweiligen Chorleiter aufgeführt. (mgt)