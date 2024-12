Die SVP Rheinfelden dankt

Am vergangenen Samstag hat die SVP Ortspartei Rheinfelden an einer Standaktion den Menschen im Städtli ihren Dank für das Jahr 2024 und ihre besten Wünsche für die Weihnachtszeit und das neue Jahr ausgesprochen. Mitglieder des Vorstands und der Partei, unter anderem Stadtrat Walter Jucker und Stadtratskandidat Urs Schnyder, verteilten kleine Schokoladen-Geschenke an die Passanten und durften viele gute, konstruktive Gespräche führen. «Speziell geschätzt wurde, dass man die Leute kurz vor Weihnachten ohne politische Agenda und ohne Unterschriftenbogen ansprach», schreibt die Partei.

Das Jahr 2024 war für die SVP Rheinfelden ein erfolgreiches Jahr, was sich nicht zuletzt in den kantonalen Wahlen vom Oktober gezeigt hat. «Die Partei dankt für die Unterstützung in der Bevölkerung und für die konstruktive Zusammenarbeit mit all jenen, die sich in Rheinfelden politisch und anders engagieren.» (mgt)