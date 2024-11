FRICKTALER UNIHOCKEY- UND POLYSPORT-TURNIER

Zur 29. Durchführung der Fricktaler Meisterschaften im Unihockey traten in diversen Kategorien insgesamt 33 Mannschaften an. Darunter befanden sich 27 Jugendmannschaften, die in den Kategorien U16, U13 und U10, jeweils mit ...