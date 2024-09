«Ein Glücksfall»

Mehr Platz für Fricks Dinosaurier

Die Jakob Müller Group stellt der Gemeinde Frick eine Halle zur Verfügung, die als Schaulager für das Sauriermuseum genutzt werden kann. Der Leihvertrag wurde am Montag unterschrieben.

Die Platzverhältnisse im bestehenden Sauriermuseum im Untergeschoss des Schulhauses 1912 im Primarschulareal der Schule Dorf sind beengt. Auf Anfrage von Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert, die im Rat unter anderem das «Saurier-Ressort» betreut, erklärten sich die Verantwortlichen der Jakob Müller Group bereit, der Gemeinde in einer nicht mehr genutzten Industriehalle eine Fläche von zirka 350 Quadratmetern kostenlos für das Sauriermuseum zur Verfügung zu stellen. Die Räumlichkeiten befinden sich nur wenige Meter vom bestehenden Sauriermuseum entfernt.

«Der Raum in der ehemaligen Industriehalle eignet sich in idealer Weise als Schaulager und wird daher nicht in Konkurrenz zum Museum stehen, sondern vielmehr als zusätzliches Element dienen», heisst es in einer Medienmitteilung des Gemeinderates Frick. Mit dem Raum ist es möglich, Fricker Exponate, die kürzlich im Rahmen einer sehr erfolgreichen Ausstellung in Neuenburg präsentiert wurden, weiterhin der Öffentlichkeit zu präsentieren. Grosser Hingucker wird der XL, der acht Meter lange Plateosaurier, der 2019 erstmals im Fricker Gemeindehaus der Bevölkerung präsentiert wurde.

Errichtung eines Präparatoriums

Der Raum wird in den nächsten Monaten eingerichtet und im Verlauf des Jahres 2025 in das Museumsangebot integriert. Im Schaulager soll auch ein Präparatorium eingerichtet werden. In diesem kann der Weg von den ausgegrabenen Knochen bis hin zum fertigen Dinosaurier gezeigt werden. Besucherinnen und Besucher können den Fortschritt dieser Projekte hautnah mitverfolgen. Aktuell sind für zwei Schweizer Museen Präparationsarbeiten von Plateosauriern als Leihgaben im Gang. Im Schaulager soll es möglich sein, spannende Einblicke in diesen Prozess gewähren zu können.

Attraktiver Zwischenschritt

Die Saurierkommission und das Museumsteam freuen sich sehr über das zusätzliche Platzangebot. «Die Halle ist ein attraktiver Zwischenschritt zu einem neuen und grösseren Museum», so der Gemeinderat Frick. Die Unterzeichnung des Vertrags erfolgte in der Halle. Dabei dankten die Fricker Gemeinderatsvertreter den Delegierten der Jakob Müller Group für ihr grosszügiges Entgegenkommen. «Die Räume sind für das beliebte Fricker Sauriermuseum ein eigentlicher Glücksfall.» (mgt)