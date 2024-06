Olympia-Ticket für Chiara Leone

Die Selektionskommission von Swiss Olympic hat Nina Christen, Chiara Leone, Audrey Gogniat, Christoph Dürr und Jason Solari für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 selektioniert. Chiara Leone, die kürzlich EM-Gold gewonnen hat, erreicht damit ein weiteres grosses Ziel.

Nina Christen, die Olympiasiegerin von Tokyo 2021, wird auch bei den Spielen von Paris 2024 antreten. Die Schützin wurde vom Schweizer Schiesssportverband in drei olympischen Disziplinen zur Selektion vorgeschlagen, welche Swiss Olympic nun bestätigt hat. Die 30-jährige wird in Paris demnach sowohl im Dreistellungswettkampf Gewehr 50m, beim Luftgewehr-Wettkampf als auch im Mixed-Team-Wettbewerb Gewehr 10m teilnehmen. Es werden die dritten Olympischen Spiele für Nina Christen, die aktuell auf Rang 3 der Weltrangliste steht und im Dreistellungswettkampf in Tokio einen olympischen Rekord aufgestellt hatte.

Nach EM-Gold die Olympia-Teilnahme

Neben der Nidwaldnerin wurden bei den Frauen Audrey Gogniat (Luftgewehr) und Chiara Leone (Gewehr 50m) für das Schweizer Team selektioniert. Chiara Leone stellte Ende Mai mit dem EM-Titel im Dreistellungsmatch im kroatischen Osijek ihre sehr gute Form unter Beweis und sicherte der Schweiz dabei auch den Quotenplatz für Paris (die NFZ berichtete). Die 26-jährige Frickerin kommt damit zu ihrer olympischen Premiere, ebenso wie Audrey Gogniat. Die 21-jährige Jurassierin hatte an der WM im letzten August Rang 6 im Luftgewehr-Wettkampf und damit ebenfalls einen Quotenplatz für die Schweiz erreicht. Ihr dritter Rang an der EM diesen März bestätigte, dass sie international zu den besten Luftgewehr-Athletinnen zählt.

Bei den Männern wurden Jason Solari (Luftpistole) und Christoph Dürr (Gewehr 50m) selektioniert, beide werden erstmals an Olympischen Spielen dabei sein. Der 24-jährige Jason Solari schaffte an der WM 2023 Rang 6 und holte so einen Quotenplatz, bei der EM in diesem Jahr erreichte er den 4. Platz, womit der Tessiner erneut seine Fortschritte unter Beweis stellte. Christoph Dürr schliesslich erreichte an der WM 2023 in Baku Rang 5 und überzeugte auf internationalem Level mit konstant guten Leistungen. Der 28-jährige St. Galler wird zudem zusammen mit Nina Christen im Mixed Team den Luftgewehr-Wettkampf bestreiten.

Alle olympischen Schiesswettbewerbe finden in Châteauroux, gut 2 Stunden südlich von Paris, statt.

Rund 120 Schweizer Athleten in Paris

Total gehören nach den Selektionen von Mittwoch, 20. Juni, die neben den Schützen auch die Pferdesportler und Ruderer umfasste, 58 Athletinnen und Athleten dem Swiss Olympic Team Paris 2024 an. In den nächsten Wochen sind weitere Selektionen in verschiedenen Sportarten vorgesehen. Die Daten aller Selektionen, die bis zum 8. Juli dauern, sind auf der Website von Swiss Olympic zu finden. Swiss Olympic erwartet aktuell eine Schweizer Delegationsgrösse von etwa 120 Athletinnen und Athleten. Der Gossanlass geht vom 26. Juli bis 11. August über die Bühne. (mgt)