FRICKTAL IN BILDERN

Der zehn Meter lange Wohnwagen «Solar-Butterly» ist das grösste solarbetriebene Fahrzeug der Welt und derzeit auf dem Weg rund um die Erde, um 1000 Schulen zu besuchen und 1000 Lösungen gegen den Klimawandel zu präsentieren. Die Schule Gipf-Oberfrick nahm den Tag der Sonne als Anlass für einen Klimaparcours und Vortrag des Luzerner Erfinders Louis Palmer. Am Morgen in der Schule, am Nachmittag für die Bevölkerung. Die Feuerwehr ermöglichte zudem einen Blick auf die beiden Photovoltaik-Anlagen auf dem Friedhofsgebäude und dem Kirchendach. Auch das Löschen von Bränden bei PV-Anlagen und Elektroautos wurde erklärt. Allgemein war es ein sehr erfolgreicher Tag der Sonne, unterstützt durch die Gemeinden Frick, Gipf-Oberfrick, Oberhof, Wittnau und Wölflinswil. (mgt)