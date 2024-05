Am kommenden Freitag, 24. Mai, wird um 19.30 Uhr, im Treffpunkt an der Hermann Keller-Strasse 10 in Rheinfelden der Dokfilm «Ernte teilen» gezeigt. Der Film begibt sich auf eine Reise zu drei Solawi-Initiativen, die ein klares Ziel verbindet: mit Hilfe von Gemeinschaften einen lokalen ...