Zertifikatsfeier an der Musikschule Möhlin

Kürzlich wurden im ganzen Kanton an den Musikschulen sogenannte «mCheck-Stufenprüfungen» (6 Stufen) durchgeführt. Krönender Abschluss dieser Woche ist jeweils die feierliche Diplomübergabe. Die Musikschule Möhlin war mit dabei: 32 Schülerinnen und Schüler durften sich ihr wohlverdientes Zertifikat abholen. Einige musikalische Leckerbissen durfte man während der Diplomfeier in Möhlin live geniessen. So gab es unter anderem ein Querflötensolo von Szymon Domalewski (Stufe 6), einen Violinvortrag von Silas Baeder (Stufe 4) und einen Beitrag von Ardas Cicek mit der E-Gitarre (Stufe 5). (mgt)