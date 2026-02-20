Immobilien
200 Jahre Chorfreude

  20.02.2026 Frick
Ehrungen: Judith Leuthard mit 40 Jahren und Ursula Stäuble mit 60 Jahren im Chor.
Der Kirchenchor der Kirche St. Peter und Paul Frick startet mit viel Vorfreude ins neue Vereinsjahr. Im Mittelpunkt steht dabei ein ganz besonderes Ereignis: Am 28. Juni feiert der Chor mit einem musikreichen Gottesdienst und Festakt sein 200-jähriges Bestehen.

Nach einem feinen ...

