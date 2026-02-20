200 Jahre Chorfreude

Der Kirchenchor der Kirche St. Peter und Paul Frick startet mit viel Vorfreude ins neue Vereinsjahr. Im Mittelpunkt steht dabei ein ganz besonderes Ereignis: Am 28. Juni feiert der Chor mit einem musikreichen Gottesdienst und Festakt sein 200-jähriges Bestehen.

Nach einem feinen Nachtessen und einem Lied führte Co-Präsidentin Judith Leuthard souverän und mit viel Herzlichkeit durch die Generalversammlung. Mit einer aufgebauten Briobahnlandschaft mit «Stationen» der Gottesdienste und geselligen Anlässen des Chores veranschaulichten sie und Dirigent Simon Moesch gemeinsam noch einmal das vergangene Vereinsjahr und gaben gleichzeitig einen Ausblick auf die kommenden Höhepunkte des Jubiläumsjahres.

Ein besonderer Moment war die Ehrung langjähriger Sängerinnen: Für beeindruckende 60 Jahre aktives Mitsingen wurde Ursula Stäuble ausgezeichnet. Seit 40 Jahren engagiert sich zudem Judith Leuthard selbst als aktive Sängerin im Chor. Beide Jubilarinnen erhielten unter grossem Applaus einen Blumenstrauss und ein Geschenk als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für ihre jahrzehntelange Treue.

Erfreulich ist auch der Zuwachs im Chor: Im vergangenen Jahr durften mit Dorothee Bürgi, Maria Born und Nadiia Pysar drei neue Sängerinnen willkommen geheissen werden. Sie wurden mit einem warmen Applaus und einem «Blüemli» herzlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Ein besonderer Dank galt (auch) dem Dirigenten Simon Moesch, der mit viel Engagement und musikalischem Gespür den Chor leitet, sowie Charlotte Moor, die den Chor einfühlsam an der Orgel begleitet. Dank gebührt jedoch sowieso allen Sängerinnen und Sängern, die die Chorgemeinschaft bilden und mittragen. Mit grossem Engagement und spürbarer Freude am gemeinsamen Singen blickt der Kirchenchor St. Peter und Paul nun auf das bevorstehende 200-Jahr-Jubiläum am 28. Juni – ein Fest, das die lange Tradition würdigen und zugleich ein Zeichen für eine lebendige Zukunft setzen soll. (mgt)