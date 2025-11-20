20 JAHRE SQUASH FRICKTAL

Mit viel Energie und guter Laune feierte Squash Fricktal kürzlich sein 20-Jahr-Jubiläum. Rund 90 Mitglieder und Gäste liessen sich das Fest nicht entgehen und genossen einen Tag voller Bewegung, Begegnung und Genuss. Bei Spiel, Spass und guten Gesprächen zeigte sich, was den ...

Mit viel Energie und guter Laune feierte Squash Fricktal kürzlich sein 20-Jahr-Jubiläum. Rund 90 Mitglieder und Gäste liessen sich das Fest nicht entgehen und genossen einen Tag voller Bewegung, Begegnung und Genuss. Bei Spiel, Spass und guten Gesprächen zeigte sich, was den Verein seit zwei Jahrzehnten auszeichnet: Leidenschaft, Zusammenhalt und Spass am Spiel. In einem kurzweiligen Rückblick erinnerten ehemalige und der aktuelle Präsident an die Anfänge, Erfolge und die vielen tollen Anlässe, die den Verein geprägt haben. Besondere Anerkennung erhielt auch die sehr erfolgreiche NLA-Damenmannschaft, die mit einer Showeinlage ihr Können demonstrierte und für ihre vielen Erfolge geehrt wurde. (mgt)