20 Jahre «Räbhüslifäscht»

  07.08.2025 Fricktal

Zwei Abende in den Wiler Rebbergen

Anlässlich seines 20-Jahre-Jubiläums startet das Wiler «Räbhüslifäscht» bereits am Freitag, 8. August, ab 17 Uhr im Wiler Rebberg. Am Samstag können die Besucherinnen und Besucher bereits ab 15 Uhr an den ...

