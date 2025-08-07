20 Jahre «Räbhüslifäscht»

Anlässlich seines 20-Jahre-Jubiläums startet das Wiler «Räbhüslifäscht» bereits am Freitag, 8. August, ab 17 Uhr im Wiler Rebberg. Am Samstag können die Besucherinnen und Besucher bereits ab 15 Uhr an den ...

Zwei Abende in den Wiler Rebbergen

Anlässlich seines 20-Jahre-Jubiläums startet das Wiler «Räbhüslifäscht» bereits am Freitag, 8. August, ab 17 Uhr im Wiler Rebberg. Am Samstag können die Besucherinnen und Besucher bereits ab 15 Uhr an den lauschigen Plätzen verweilen. Elf «Räbhüslis» offerieren während der beiden Tage ein vielseitiges kulinarisches Angebot und mehr als 40 verschiedene Weine können verkostet werden. Wie gewohnt stehen am Empfang das Räbbärgtaxi und ab 22 Uhr das Heigo-Taxi bereit. Letzteres bringt die Besucher an die Bahnhöfe Brugg und Laufenburg. (mgt)