20 Jahre Funshine Singers

Konzert in Stein

Die Funshine Singers luden kürzlich in die reformierte Kirche in Stein zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum ein. Die Kirche war voll besetzt, auch das Foyer musste genutzt werden, so gross war das Interesse.

Der Auftakt fand mit Beteiligung des Publikums statt. Gleich zu Beginn wurde ein Gospelsong angestimmt, der die Besucher zum Mitsingen einlud. Das Konzert zeigte einen Querschnitt durch die vergangenen 20 Jahre, wobei gleich am Anfang das erste Lied vorgetragen wurde, das im Jahr 2005 einstudiert worden war. Begleitet von einer Videoshow, die Bilder von Proben und Auftritten präsentierte, wurden ansteckende Melodien zum Besten gegeben. Die Zuhörer liessen sich mitreissen und wurden angehalten, auch die eine oder andere Melodie mitzusingen. Das Spektrum reichte von einem rätoromanischen Schlaflied über «Skyfall», «A whole new world» und einer afrikanischen Weise auf Zulu bis zu Songs von den Beach Boys und schliesslich einem Beatles-Medley. Zu einigen Liedern gab es Choreografien oder der Text wurde an die Wand projiziert, damit die Zuschauer mitsingen konnten. Sogar Balu, der Bär, wagte sich aus dem Dschungel in die Kirche und hat seine Empfehlung, es mal mit Gemütlichkeit zu probieren, abgegeben. Unter der einfühlsamen Leitung von Andrea Gross erbrachten die Sängerinnen und Sänger Höchstleistungen. Musikalische Unterstützung gab es von drei Musikern am Klavier, der Querflöte und am Schlagzeug. (mgt)