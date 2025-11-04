Immobilien
20 Jahre Funshine Singers

  04.11.2025 Stein
Die Funshine Singers gaben einen Querschnitt der letzten 20 Jahre zum Besten. Foto: zVg
Die Funshine Singers gaben einen Querschnitt der letzten 20 Jahre zum Besten. Foto: zVg

Konzert in Stein

Die Funshine Singers luden kürzlich in die reformierte Kirche in Stein zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum ein. Die Kirche war voll besetzt, auch das Foyer musste genutzt werden, so gross war das Interesse.

Der Auftakt fand mit Beteiligung des Publikums statt. ...

