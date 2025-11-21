Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

2,1 Millionen für Entwicklungshilfe

  21.11.2025 Aargau

Jedes Jahr unterstützt der Kanton Aargau Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit aus dem Swisslos-Fonds. Im Jahr 2025 gingen insgesamt 64 Gesuche von 60 verschiedenen Hilfswerken ein. Der Regierungsrat hat für 45 Projekte insgesamt 2,084 Millionen Franken zulasten des ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote