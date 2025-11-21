2,1 Millionen für Entwicklungshilfe

Jedes Jahr unterstützt der Kanton Aargau Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit aus dem Swisslos-Fonds. Im Jahr 2025 gingen insgesamt 64 Gesuche von 60 verschiedenen Hilfswerken ein. Der Regierungsrat hat für 45 Projekte insgesamt 2,084 Millionen Franken zulasten des ...

Jedes Jahr unterstützt der Kanton Aargau Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit aus dem Swisslos-Fonds. Im Jahr 2025 gingen insgesamt 64 Gesuche von 60 verschiedenen Hilfswerken ein. Der Regierungsrat hat für 45 Projekte insgesamt 2,084 Millionen Franken zulasten des Swisslos-Fonds bewilligt. Die Vorhaben werden mit Beiträgen zwischen 8000 bis 100 000 Franken unterstützt, abhängig von der Grösse und dem Finanzbedarf der einzelnen Projekte. Die Beiträge kommen vor allem Projekten in Afrika, Asien, dem Mittleren Osten und Südamerika zugute. (nfz)