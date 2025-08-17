19 Filmnächte unter freiem Himmel

34. Open Air Cinema Frick vom 20. August bis 13. September

Während vier Wochen wird am Coop Open Air Cinema eine breite Palette an aktuellen Filmen gezeigt: Familien-, Arthouse-, Komödien-, Abenteuer- und Actionfilme – es ist für jeden etwas mit dabei im Sommerkino.

Eröffnet wird der vierwöchige Event am Mittwoch, 20. August, mit dem erfolgreichsten Schweizerfilm der letzten Monate, dem Drama «Heldin»: Regisseurin Petra Volpe greift mit ihrem Film ein hochaktuelles Thema auf, den sich zuspitzenden Mangel an qualifizierten Pflegekräften. Die Pflegefachfrau Floria arbeitet mit Leidenschaft und Professionalität auf der chirurgischen Abteilung eines Kantonsspitals. Bei ihr sitzt jeder Handgriff, sie hat auch in Stresssituationen ein offenes Ohr für die Patientinnen und Patienten und ist im Notfall sofort zur Stelle – idealerweise. Doch in der harten Realität ihres schwer kalkulierbaren Alltags sieht es oft anders aus. Als sie an diesem Tag ihre Spätschicht antritt, fällt auf der voll belegten, unterbesetzten Station auch noch eine Kollegin aus. Trotz aller Hektik umsorgt Floria ihre Patienten fürsorglich und routiniert. Doch mit Fortschreiten der Nacht wird ihre Arbeit mehr und mehr zu einem Rennen gegen die Zeit.

Blockbuster der letzten Wochen

Mit «Mission Imposssible», «Elio» und «Lilo & Stitch» sind die grossen Kino-Blockbuster der letzten Wochen im Programm vom Coop Open Air Cinema Frick. Am Freitag, 22. August, sowie am Mittwoch, 3. September, sind zwei Vorstellungen mit der deutschen Komödie «Das Kanu des Manitu» geplant. 23 Jahre nachdem «Der Schuh des Manitu» Kinogeschichte geschrieben hat und zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten wurde, hat Michael Bully Herbig den Regiestuhl wieder ausgegraben und präsentiert uns den Kinohit des Sommers 2025. Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weisser Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit – doch eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben besonders schwer! Sie locken Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene «Kanu des Manitu» zu gelangen. Erst in letzter Sekunde können sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Griechen Dimitri (Rick Kavanian), und seiner neuen Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers) gerettet werden.

Auch 3D-Filme

Dieses Jahr sind gleich fünf Filme in 3D zu sehen. Für dieses Vergnügen ist eine spezielle Brille notwendig, welche man – falls nicht bereits vorhanden – an der Kasse für 3 Franken erwerben kann. (mgt)

34. Coop Open Air Cinema Frick Vom 20. August bis 13. September auf dem Parkplatz von Fricks Monti. Die Vorführungen beginnen immer um 20.30 Uhr und finden bei jeder Witterung statt. Vorverkauf ab sofort in Fricks Monti, www.fricks-monti.ch,Telefon062 871 04 44. Mehr zum Programm unter www.fricks-monti.ch