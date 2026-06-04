1800 feierten am 10. Frühlingsfest Frick

Bei heissen Temperaturen feierten rund 1800 Besucherinnen und Besucher gemeinsam die Jubiläumsausgabe des Frühlingsfests Frick, organisiert durch den TSV Frick Handball.

Den Auftakt machte am ausverkauften Freitagabend die ehemalige Handball-Nationalspielerin Lisa Frey mit dem traditionellen Fassanstich. Für beste Stimmung sorgten die Bands «Wirbelwind» und «Die Draufgänger», welche den Fuchsbau zum Beben brachten.

Am Samstag fand anlässlich des Jubiläums einmalig ein Chilbi-Nachmittag für ganze Familien statt, mit Torwandschiessen, Kinderschminken und weiteren Attraktionen. Musikalisch wurde der Nachmittag von «Wälderwahn» sowie verschiedenen Fricker Formationen gestaltet. Die Musikgesellschaft Frick, der Männerchor Frick und der Jugendchor Singing Foxes sorgten für beste Unterhaltung und unterstrichen die lokale Verbundenheit des Anlasses. Am Abend lieferten «Servus aus Tirol», seit vielen Jahren fester Bestandteil des Frühlingsfests, eine grandiose Performance ab. Am Sonntag standen im vollbesetzten Festzelt mit «SixPäck», der «Mountain Crew» und der «Stubete Gäng» gleich drei musikalische Highlights auf dem Programm. «Hattrick»- Besucherinnen und -Besucher, die an allen drei Festtagen dabei waren, wurden am Sonntagnachmittag für ihre Treue geehrt. Während des gesamten Wochenendes gab es Haxen, Hendl, Weisswürste, Brezn und weitere bayerische Köstlichkeiten.

Ein grosses Dankeschön gilt allen Besucherinnen und Besuchern, der Gemeinde Frick, den Helferinnen und Helfern, den Bands sowie den Sponsoren für ihre langjährige und treue Unterstützung. (mgt)

Die 11. Ausgabe vom Frühlingsfest Frick findet vom 21. bis 23. Mai 2027 statt.